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Регион
28 декабря, 11:52

Вакцину от рака кишечника начнут применять в России уже в 2025 году

Скворцова: Вакцину против колоректального рака будут применять в 2025 году

Российские учёные завершили исследования вакцины для лечения колоректального рака (рак кишечника), сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, начало применения препарата в клинической практике планируется в 2025 году.

«Вот сейчас у нас полностью завершены исследования по колоректальному раку, это карцинома кишечника, и мы готовы уже в 2025 году начать применять в практике эту вакцину», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

Скворцова также отметила, что в настоящее время продолжаются исследования препаратов против глиобластом и меланом — злокачественных опухолей мозга и рака кожи.

Ранее сообщалось, что ФМБА зарегистрировало в России препарат для лечения рака предстательной железы. «Ракурс (223Ra)» способен уничтожить метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом продлить жизнь на фоне заболевания. Кроме того, средство купирует болевой синдром, позволяя пациенту минимизировать, а затем полностью отказаться от обезболивающих.

В первой фазе испытаний российской вакцины от рака примут участие 50 человек
В первой фазе испытаний российской вакцины от рака примут участие 50 человек
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CaptureStock Studio

Наталья Демьянова
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