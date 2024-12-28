Вакцину от рака кишечника начнут применять в России уже в 2025 году

Российские учёные завершили исследования вакцины для лечения колоректального рака (рак кишечника), сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, начало применения препарата в клинической практике планируется в 2025 году.

«Вот сейчас у нас полностью завершены исследования по колоректальному раку, это карцинома кишечника, и мы готовы уже в 2025 году начать применять в практике эту вакцину», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

Скворцова также отметила, что в настоящее время продолжаются исследования препаратов против глиобластом и меланом — злокачественных опухолей мозга и рака кожи.