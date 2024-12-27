В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

В России официально зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)». Его разработкой занимались специалисты Федерального медико-биологического агентства, сообщается в телеграм-канале ФМБА.

«ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещённый радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», разработанный на основе отечественного сырья», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что данный препарат способен уничтожить метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом продлить жизнь на фоне заболевания. Кроме того, средство купирует болевой синдром, позволяя пациенту минимизировать, а затем полностью отказаться от обезболивающих. Дальнейшее улучшение лекарства преподносит большие перспективы в вопросе эффективного лечения онкологии, подытожили в ведомстве.