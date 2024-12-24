Учёные разработали препарат для лечения одного вида рака с эффективностью 100%

Учёные из США добавили прорыва в лечении колоректального рака. Как сообщает New Atlas, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) присвоило препарату достарлимаб статус прорывной терапии. Теперь это позволит ускорить его процесс одобрения.

Сообщается, что добровольцы, принимавшие участие в клинических испытаниях, смогли полностью вылечиться. Им не потребовались операции, лучевая терапия и приём химиотерапевтических средств. Эффект достигается благодаря блокировке рецептора PD-1 препаратом. Кстати, ремиссия первых участников испытаний продолжается уже на протяжении четырёх лет. Клинические исследования подтвердили высокий профиль безопасности препарата и отсутствие серьёзных побочных эффектов.

Научные исследования начали несколько лет назад с небольшой группы из 12 человек. В 2022 году онкологи получили первые обнадёживающие результаты эффективности препараты. На данный момент терапию достарлимабом прошли 42 добровольца.