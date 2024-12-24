В первой фазе испытаний российской вакцины от рака примут участие 50 человек

В первой фазе клинических испытаний российской вакцины от рака «ЭнтероМикс» примут участие 50 онкобольных. Как сообщает Mash, всего было подано более шести тысяч заявок, сейчас приём уже закрыт.

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена сообщили, что комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение будет отдано тем пациентам, которые прошли лечение (химиолучевую терапию, хирургические вмешательства) и обладают иммунитетом для участия в эксперименте. Первая стадия программы продлится до конца 2025 года. Участники будут находиться под постоянным наблюдением для оценки безопасности препарата и подбора оптимальной дозировки.

На второй фазе планируется привлечь большее количество участников, чтобы изучить воздействие вакцины на различные виды рака. На заключительной стадии тестирования препарат будет комбинироваться с другими методами лечения. Ожидать появления «волшебной таблетки» от заболевания в ближайшее время не стоит — для завершения испытаний вакцины потребуется не менее девяти лет.