В первой фазе испытаний российской вакцины от рака примут участие 50 человек
В первой фазе клинических испытаний российской вакцины от рака «ЭнтероМикс» примут участие 50 онкобольных. Как сообщает Mash, всего было подано более шести тысяч заявок, сейчас приём уже закрыт.
В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена сообщили, что комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение будет отдано тем пациентам, которые прошли лечение (химиолучевую терапию, хирургические вмешательства) и обладают иммунитетом для участия в эксперименте. Первая стадия программы продлится до конца 2025 года. Участники будут находиться под постоянным наблюдением для оценки безопасности препарата и подбора оптимальной дозировки.
На второй фазе планируется привлечь большее количество участников, чтобы изучить воздействие вакцины на различные виды рака. На заключительной стадии тестирования препарат будет комбинироваться с другими методами лечения. Ожидать появления «волшебной таблетки» от заболевания в ближайшее время не стоит — для завершения испытаний вакцины потребуется не менее девяти лет.
Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что разработка российской онковакцины на основе мРНК для каждого пациента будет финансироваться государством. Стоимость создания вакцины для одного человека составит примерно 300 тысяч рублей, но для граждан эта процедура будет бесплатной.
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