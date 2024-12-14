В Минздраве объяснили, почему препараты от рака называют вакцинами

Новые препараты от рака называют вакцинами, так как они разрабатываются на основе ослабленных опухолевых клеток, сообщил в эфире «Радио России» академик РАН и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн. Он отметил, что аналогично в профилактических вакцинах используются ослабленные микроорганизмы.

По словам учёного, вакцина представляет собой биологически активный медицинский препарат, содержащий ослабленные или убитые микробы для стимуляции иммунного ответа. Именно по такому принципу создаются новые лекарства, подчеркнул Каприн. Он также объяснил, что онкологическая клетка обладает устойчивостью к лечению. Чтобы обмануть её, специалисты используют её собственные клетки в качестве «троянского коня», вводя вирус, который помогает бороться с опухолью.

Каприн сообщил, что российская вакцина продемонстрировала высокую эффективность в доклинических испытаниях. В связи с этим Министерство здравоохранения РФ и Росздравнадзор одобрили создание исследовательской группы для проведения клинических испытаний.