Мужчина с раком последней стадии назвал первый сигнал опухоли, который долго игнорировал
Житель Великобритании с раком пищевода назвал усталость первым симптомом болезни
Житель Великобритании Тони Фроули, который страдает раком пищевода четвёртой степени, раскрыл первый сигнал страшной болезни – он постоянно чувствовал усталость. Такими подробностями мужчина поделился в беседе с Mirror.
«Я чувствовал усталость, иногда гораздо больше, чем обычно, но я списывал это на открытие пиццерии и всё, что с этим связано. Честно говоря, я не думал об этом, пока меня не начало рвать и не заболела грудь», — отметил 60-летний шеф-повар.
Со временем у мужчины начали проявляться и другие неприятные симптомы: лёгкая тяжесть в груди, затруднения при глотании пищи и частые эпизоды изжоги. В какой-то момент Фроули оказался не в состоянии съесть даже сэндвич.
Несмотря на такое самочувствия, британец долго не решался обратиться к врачу. Его жена записала его на приём, и во время обследования была выявлена опухоль размером восемь сантиметров. После этого он прошёл курс химио- и радиотерапии, а также сложную операцию.
«Мне сказали, что у меня есть все шансы продолжить жить относительно нормальной и активной жизнью. Мне очень повезло», — сказал Фроули.
Ранее Life.ru рассказал, что в России уже в 2025 году начнут применять вакцину от рака кишечника. Российские учёные уже завершили исследования препарата для лечения колоректального заболевания. На данный момент специалисты продолжают проводить исследования препаратов против глиобластом и меланом — злокачественных опухолей мозга и рака кожи.
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