Мужчина с раком последней стадии назвал первый сигнал опухоли, который долго игнорировал

Житель Великобритании Тони Фроули, который страдает раком пищевода четвёртой степени, раскрыл первый сигнал страшной болезни – он постоянно чувствовал усталость. Такими подробностями мужчина поделился в беседе с Mirror.

«Я чувствовал усталость, иногда гораздо больше, чем обычно, но я списывал это на открытие пиццерии и всё, что с этим связано. Честно говоря, я не думал об этом, пока меня не начало рвать и не заболела грудь», — отметил 60-летний шеф-повар.

Со временем у мужчины начали проявляться и другие неприятные симптомы: лёгкая тяжесть в груди, затруднения при глотании пищи и частые эпизоды изжоги. В какой-то момент Фроули оказался не в состоянии съесть даже сэндвич.

Несмотря на такое самочувствия, британец долго не решался обратиться к врачу. Его жена записала его на приём, и во время обследования была выявлена опухоль размером восемь сантиметров. После этого он прошёл курс химио- и радиотерапии, а также сложную операцию.

«Мне сказали, что у меня есть все шансы продолжить жить относительно нормальной и активной жизнью. Мне очень повезло», — сказал Фроули.