Вирусолог победила рак, вколов в опухоль вирусы

В Хорватии вирусолог Беата Халасси на протяжении нескольких лет боролась с раком, пока не решилась на отважный научный эксперимент. Специалист вырастила вирусы и вколола их себе в опухоль, что оказалось эффективным методом лечения. Об этом пишет журнал Nature.

В результате злокачественное образование уменьшилось настолько, что медики смогли его удалить полностью. Однако после рассказа о чудесном исцелении специалист столкнулась с осуждением коллег, которые посчитали слишком опасными и неэтичными подобные эксперименты над собой.

В статье указано, что опухоли появлялись в жизни врача три раза. Но только введение вирусов в очаг заболевания помогло побороть недуг. Уже на протяжении четырёх лет женщина находится в стадии ремиссии. Для лечения врач использовала вирусы кори и везикулярного стоматита.