Вирусолог победила рак, вколов в опухоль вирусы
Nature: Учёный победила рак с помощью вирусов кори и везикулярного стоматита
В Хорватии вирусолог Беата Халасси на протяжении нескольких лет боролась с раком, пока не решилась на отважный научный эксперимент. Специалист вырастила вирусы и вколола их себе в опухоль, что оказалось эффективным методом лечения. Об этом пишет журнал Nature.
В результате злокачественное образование уменьшилось настолько, что медики смогли его удалить полностью. Однако после рассказа о чудесном исцелении специалист столкнулась с осуждением коллег, которые посчитали слишком опасными и неэтичными подобные эксперименты над собой.
В статье указано, что опухоли появлялись в жизни врача три раза. Но только введение вирусов в очаг заболевания помогло побороть недуг. Уже на протяжении четырёх лет женщина находится в стадии ремиссии. Для лечения врач использовала вирусы кори и везикулярного стоматита.
А ранее Life.ru писал, что учёные разработали препарат для лечения одного вида рака с эффективностью 100%. Пациентам не потребовались операции, лучевая терапия и приём химиотерапевтических средств. Эффект удалось достичь благодаря блокировке рецептора PD-1 препаратом.
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