А я милого узнаю по походке: Российские учёные разработали сенсорную стельку-анализатор

Специалисты МФТИ разработали уникальную стельку для обуви, которая с помощью сенсоров может быстро анализировать походку владельца. Уточнение динамики распределения давления по стопе в дальнейшем поможет подобрать правильные корректирующие стельки, сообщает «Газета.ru».

Отечественному прибору требуется около 20 минут для анализа. Прототип устройства начинён 64 сенсорами. Данные записываются на модуль, который через Bluetooth передаёт информацию на компьютер врача.

«Устройство даёт глубокое понимание того, как в динамике происходит распределение нагрузки на стопу. К примеру, если вес и давление распределяются неравномерно, то это может привести к повреждению связок или спровоцировать стираемость суставов. Ситуацию можно исправить с помощью подбора ортопедических стелек или обуви»‎, — рассказали в МФТИ.

Аналитик лаборатории разработки медицинского оборудования МФТИ Георгий Машков также уточнил, что умная стелька делает то, что раньше врач делал «на глаз», причём зачастую для точной диагностики пациенту приходилась несколько раз покупать разные виды ортопедических стелек.