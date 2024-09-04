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4 сентября, 15:11

Российские учёные зажгли «искусственное Солнце»

AM: Учёные из РФ разработали источник излучения, имитирующий солнечный свет

«Искусственное Солнце», созданное российскими учёными. Обложка © RuTube / ТелеРадиоКомпания "Тивиком"

«Искусственное Солнце», созданное российскими учёными. Обложка © RuTube / ТелеРадиоКомпания "Тивиком"

Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с международной командой исследователей разработали новый источник излучения который воспроизводит солнечный свет. «Искусственное Солнце» повторяет излучение небесного светила более чем на 90% и может пригодиться в сельском хозяйстве, сообщает журнал Advanced Materials со ссылкой на результаты работы исследователей.

Специалисты СФУ совместно с учёными из Китая, Швейцарии и Сингапура учли минусы прошлых разработок и создали люминофор (вещество, преобразующее энергию в свет) на основе кальций-литиевого фосфата.

«Аналоги солнечного света получали и раньше, но другим путём, собирая вместе красный, зелёный, синий и другие люминофоры. Комплектуя их вместе в одном осветительном приборе, можно получить некое белое свечение. Однако физики стараются найти один образец, нанося который на диод, можно сразу получить искусственный солнечный свет», уточнил доцент базовой кафедры физики твёрдого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.

По словам учёных, для достижения необходимого эффекта нужно синтезированным люминофором покрыть миниатюрные лампочки, которые преобразовывают электричество в излучение, воспринимаемое глазом человека. Видимый спектр люминофора, созданного в СФУ, совпадает с солнечным, уточнил Молокеев. Эксперт пояснил, что учёные собрали для тестирования разработки специальное устройство. Достоверность определения достигла 97%.

Исследователи считают, что «искусственное Солнце» можно использовать для определения цвета при окрашивании машины и других изделий, а также в промышленном и мебельном дизайне. Разработка поможет и фермерам, так как вкус плодов формируется только под воздействием солнечного света.

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Дарья Нарыкова
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