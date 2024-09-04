Российские учёные зажгли «искусственное Солнце»

Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с международной командой исследователей разработали новый источник излучения который воспроизводит солнечный свет. «Искусственное Солнце» повторяет излучение небесного светила более чем на 90% и может пригодиться в сельском хозяйстве, сообщает журнал Advanced Materials со ссылкой на результаты работы исследователей.

Специалисты СФУ совместно с учёными из Китая, Швейцарии и Сингапура учли минусы прошлых разработок и создали люминофор (вещество, преобразующее энергию в свет) на основе кальций-литиевого фосфата.

«Аналоги солнечного света получали и раньше, но другим путём, собирая вместе красный, зелёный, синий и другие люминофоры. Комплектуя их вместе в одном осветительном приборе, можно получить некое белое свечение. Однако физики стараются найти один образец, нанося который на диод, можно сразу получить искусственный солнечный свет», — уточнил доцент базовой кафедры физики твёрдого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.

По словам учёных, для достижения необходимого эффекта нужно синтезированным люминофором покрыть миниатюрные лампочки, которые преобразовывают электричество в излучение, воспринимаемое глазом человека. Видимый спектр люминофора, созданного в СФУ, совпадает с солнечным, уточнил Молокеев. Эксперт пояснил, что учёные собрали для тестирования разработки специальное устройство. Достоверность определения достигла 97%.

Исследователи считают, что «искусственное Солнце» можно использовать для определения цвета при окрашивании машины и других изделий, а также в промышленном и мебельном дизайне. Разработка поможет и фермерам, так как вкус плодов формируется только под воздействием солнечного света.