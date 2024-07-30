Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 12:40

Российские учёные создали макет нового эталонного килограмма

Глава Росстандарта Шалаев сообщил о создании макета нового эталона килограмма

В России продолжаются работы по созданию нового эталона килограмма. Как рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, учёные разработали макет нового эталонного килограмма.

"Уже создан макет нового эталона, который может реализовать новое определение с погрешностью до 10 микрограммов. Я предполагаю, что в перспективе ближайших лет у нас эти работы будут полностью завершены", — приводит РИА "Новости" его слова.

Также Шалаев отметил, что вместо классической платиново-иридиевой гири планируется использовать модель килограмма — так называемые ватт-весы, где реализуется связь значения массы с фундаментальной физической константой — постоянной Планка.

Отметим, что сейчас в РФ образец измерения представлен в виде артефактов — это два эталона, представляющие собой гири из платиново-иридиевого сплава, созданные ещё в XIX веке. Опасность в том, что при их утрате наша страна может лишиться своего метрологического суверенитета, потому и требуется создать эталон, соответствующий фундаментальным физическим константам.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали гель, который заживляет раны и сращивает кости. Специалисты уже испытали его на подопытных животных, подтвердив безопасность и эффективность. Далее им необходимо получить разрешение Минздрава для клинических исследований на людях и, главное, финансирование.

Российские учёные выяснили, на каком расстоянии от АЭС безопасно жить
Российские учёные выяснили, на каком расстоянии от АЭС безопасно жить
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / djmilic

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости науки
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров