Российские учёные создали макет нового эталонного килограмма

В России продолжаются работы по созданию нового эталона килограмма. Как рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, учёные разработали макет нового эталонного килограмма.

"Уже создан макет нового эталона, который может реализовать новое определение с погрешностью до 10 микрограммов. Я предполагаю, что в перспективе ближайших лет у нас эти работы будут полностью завершены", — приводит РИА "Новости" его слова.

Также Шалаев отметил, что вместо классической платиново-иридиевой гири планируется использовать модель килограмма — так называемые ватт-весы, где реализуется связь значения массы с фундаментальной физической константой — постоянной Планка.

Отметим, что сейчас в РФ образец измерения представлен в виде артефактов — это два эталона, представляющие собой гири из платиново-иридиевого сплава, созданные ещё в XIX веке. Опасность в том, что при их утрате наша страна может лишиться своего метрологического суверенитета, потому и требуется создать эталон, соответствующий фундаментальным физическим константам.