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2 апреля, 17:49

Российские учёные выяснили, на каком расстоянии от АЭС безопасно жить

НГУ: Проживание у АЭС безопасно при исправной работе систем защиты от выбросов

Проживание человека в нескольких километрах от атомной электростанции (АЭС) может быть безопасным при исправных системах защиты от выбросов и регулярном контроле экологической обстановки. К такому выводу пришли учёные Новосибирского госуниверситета (НГУ).

Специалисты анализировали концентрацию радиоуглерода (С-14) в годичных кольцах сосны в районе нахождения объектов атомной промышленности. Рассчитав критический участок с максимальным радиационным воздействием от выбросов ядерных реакторов, исследователи выбрали порядка 10 деревьев от 40 до 70 лет и взяли пробы их древесины в виде кернов диаметром пять миллиметров.

"Керны разделили на годичные кольца. Кольца одного возраста от десяти деревьев были объединены в одну пробу, соответствующую определённому году. Для анализа мы выбрали 15 различных проб", — отметил в беседе с "Газетой.ru" младший научный сотрудник радиационной лаборатории Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, кандидат технических наук Евгений Назаров.

Изучив полученные образцы, учёные заметили, что начиная с 2000-х содержание С-14 в годичных кольцах стало падать и практически не превышало фоновые значения. Специалисты подчеркнули, что это объясняется обновлением оборудования и работой реакторов дожига на АЭС.

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Ранее эксперты заявили, что Чернобыль можно полностью заселить людьми уже сейчас. Замеры, сделанные в зоне катастрофы, показывают, что уровень радиации там не выше какого-либо среднестатистического города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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