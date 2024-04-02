Российские учёные выяснили, на каком расстоянии от АЭС безопасно жить

Проживание человека в нескольких километрах от атомной электростанции (АЭС) может быть безопасным при исправных системах защиты от выбросов и регулярном контроле экологической обстановки. К такому выводу пришли учёные Новосибирского госуниверситета (НГУ).

Специалисты анализировали концентрацию радиоуглерода (С-14) в годичных кольцах сосны в районе нахождения объектов атомной промышленности. Рассчитав критический участок с максимальным радиационным воздействием от выбросов ядерных реакторов, исследователи выбрали порядка 10 деревьев от 40 до 70 лет и взяли пробы их древесины в виде кернов диаметром пять миллиметров.

"Керны разделили на годичные кольца. Кольца одного возраста от десяти деревьев были объединены в одну пробу, соответствующую определённому году. Для анализа мы выбрали 15 различных проб", — отметил в беседе с "Газетой.ru" младший научный сотрудник радиационной лаборатории Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, кандидат технических наук Евгений Назаров.

Изучив полученные образцы, учёные заметили, что начиная с 2000-х содержание С-14 в годичных кольцах стало падать и практически не превышало фоновые значения. Специалисты подчеркнули, что это объясняется обновлением оборудования и работой реакторов дожига на АЭС.