В России разработали безопасный аккумулятор для электросамокатов

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) создали пожаробезопасную литий-ионную батарею для электровелосипедов и электросамокатов. Разработка произведена из российских компонентов.

Стоимость таких аккумуляторов сопоставима с азиатскими аналогами, однако отечественные гораздо надёжнее. Как отметили в МФТИ, мощности нового источника питания хватает на 60 километров при движении по магистралям и 45–50 километров во время езды по снегу.

Рынок заполнили источники питания низкого качества сборки, которые часто горят, однако созданный российскими учёными аккумулятор является пожаробезопасным и соответствует всем мировым сертификационным требованиям.

Батарея весит почти шесть килограммов, её ёмкость — 13 ампер-часов, а напряжение питания — 60 вольт. Запустить его в серийное производство хотят на опытно-промышленном заводе компании АО "Металион". По словам инженеров, цена будет варьироваться от 150 (более 13 тысяч рублей) до 200 долларов (около 17,5 тысячи рублей), отмечает "Газета.ru".