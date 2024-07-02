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2 июля, 11:53

В России разработали безопасный аккумулятор для электросамокатов

В МФТИ создана пожаробезопасная импортонезависимая батарея для электросамокатов

В МФТИ создана пожаробезопасная импортонезависимая батарея для электросамокатов. Обложка © МФТИ / "Газета.ru"

В МФТИ создана пожаробезопасная импортонезависимая батарея для электросамокатов. Обложка © МФТИ / "Газета.ru"

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) создали пожаробезопасную литий-ионную батарею для электровелосипедов и электросамокатов. Разработка произведена из российских компонентов.

Стоимость таких аккумуляторов сопоставима с азиатскими аналогами, однако отечественные гораздо надёжнее. Как отметили в МФТИ, мощности нового источника питания хватает на 60 километров при движении по магистралям и 45–50 километров во время езды по снегу.

Рынок заполнили источники питания низкого качества сборки, которые часто горят, однако созданный российскими учёными аккумулятор является пожаробезопасным и соответствует всем мировым сертификационным требованиям.

Батарея весит почти шесть килограммов, её ёмкость — 13 ампер-часов, а напряжение питания — 60 вольт. Запустить его в серийное производство хотят на опытно-промышленном заводе компании АО "Металион". По словам инженеров, цена будет варьироваться от 150 (более 13 тысяч рублей) до 200 долларов (около 17,5 тысячи рублей), отмечает "Газета.ru".

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Ранее в нескольких российских городах электросамокаты загорались и сжигали квартиры. Одна из таких ситуаций произошла в Ярославле. Жильцы поставили электросамокат заряжаться и ушли из дома, в их отсутствие произошёл пожар. По словам спасателей, такие самокаты работают от литий-ионных аккумуляторных батарей, следовательно, потушить их сложно, потому что требуется полностью погрузить устройство в воду. Поэтому спасатели призывают никогда не оставлять самокат на зарядке без присмотра или заряжать его ночью.

Никита Осипов
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