В России научились делать анализ крови без прокола кожи Экспресс-анализ крови без прокола пальца показали на «Технопром-2024» 28 августа, 13:16 Анализ крови. Обложка © freepik

В России изобрели миниатюрный аппарат для экспресс-анализа крови, который менее чем за минуту определяет уровень крови, гемоглобина и холестерина. Новинку представила её автор Екатерина Поликер во время визита вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на форум «Технопром-2024».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром-2024». Видео © Telegram / Technoprom

«Это совместный проект Сеченовского университета и МФТИ. Мы создали устройство, которое неинвазивно, без прокола пальца, за 60 секунд без реактивов и различных тестов может определять различные показатели крови: от диабета, до холестерина и гемоглобина», — рассказала специалист политику.

По словам Поликер, принцип работы основан на рамановской спектроскопии, тестирование устройства уже проводят в трёх столичных лабораториях. Разработчица уверена, что аппарат можно сделать ещё меньше, что будет удобно к использованию. Она заверила, что скоро планируется получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора на изобретение.

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Авторы Татьяна Миссуми