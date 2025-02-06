«Эффективно даже на IV стадии»: Производство российской вакцины от рака запустят в 2026 году
НИМЦО им. Петрова: Вакцина от рака поступит в производство в 2026 году
Разработанная учёными НИМЦО имени Петрова Минздрава России вакцина от рака, призванная помочь пациентам с меланомой и саркомой, поступит в широкое производство уже в 2026 году. Об этом рассказал директор центра Алексей Беляев. По его словам, препарат показал свою эффективность даже на четвёртой стадии онкологии.
«Мы видим эффект даже у больных с четвёртой стадией, и мы лечим тех пациентов, которые прошли стандартные методы лечения и от них отказались все специалисты. Вакцина обучает собственные клетки обнаруживать опухолевые клетки. Мы видим таких больных, которые должны были погибнуть при саркоме или миобластоме, но они живут годами», — отметил Беляев.
По данным телеканала «Санкт-Петербург», научно-исследовательский медицинский центр онкологии имени Петрова зарегистрировал технологию производства дендритно-клеточных вакцин ещё в 2010 году. Участие в исследовании приняли более 800 человек.
На данный момент в России разрабатывается сразу несколько препаратов против онкологических заболеваний. К примеру, отечественную вакцину от рака кишечника начнут применять уже в 2025 году. Важно подчеркнуть, что российская вакцина от рака будет бесплатной для граждан. К слову, Владимир Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака станет прорывом.