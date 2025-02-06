«Эффективно даже на IV стадии»: Производство российской вакцины от рака запустят в 2026 году

Разработанная учёными НИМЦО имени Петрова Минздрава России вакцина от рака, призванная помочь пациентам с меланомой и саркомой, поступит в широкое производство уже в 2026 году. Об этом рассказал директор центра Алексей Беляев. По его словам, препарат показал свою эффективность даже на четвёртой стадии онкологии.

«Мы видим эффект даже у больных с четвёртой стадией, и мы лечим тех пациентов, которые прошли стандартные методы лечения и от них отказались все специалисты. Вакцина обучает собственные клетки обнаруживать опухолевые клетки. Мы видим таких больных, которые должны были погибнуть при саркоме или миобластоме, но они живут годами», — отметил Беляев.