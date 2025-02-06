«Коровы, зайчики или собаки»: Путин спросил у учёных, кто из животных сможет долететь до Марса
Путин поинтересовался у молодых учёных, кто из животных сможет попасть на Марс
Президент России Владимир Путин поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь до Марса живым существам, в частности животным. Такой вопрос глава государства задал на встрече с молодыми учёными в Кремле.
«Скажите, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?» — спросил у специалистов Путин.
На этот вопрос ответила лауреат президентской премии для молодых учёных Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Специалист создаёт высокоэффективные радиационно-защитные компоненты. По её словам, учёные активно работают над увеличением радиационной защиты материалов. Если возникнет потребность отправлять в космос коров, специалисты займутся проработкой этого вопроса, заверила Черкашина.
«Это я же пошутил насчёт коров. Коровы нам на Земле нужны... А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное нет, всё-таки», — подчеркнул глава государства.
Черкашина дополнила, что наука не стоит на месте. Президент, в свою очередь, отметил, что возможности освоения Марса на текущем этапе нет, но в будущем всё возможно.
Ранее сообщалось, что Путин в Кремле наградил молодых учёных премиями в области науки и инноваций. Лауреатами стали четыре исследователя. Это уже упомянутый специалист Наталья Черкашина, профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий СПбГУ ветеринарной медицины Елена Корочкина, а также Вадим Попков, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени Иоффе РАН, и его сотрудник Кирилл Мартинсон.
Kandinsky 3.1 / Life.ru