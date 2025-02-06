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Регион
6 февраля, 12:53

Путин: Доля уезжающих за границу молодых учёных равна числу возвращающихся в РФ

На церемонии вручения премий молодым учёным президент РФ Владимир Путин рассказал, как обстоят дела со специалистами в России. По словам главы государства, число исследователей, которые уехали работать за границей, приблизительно равно доле возвращающихся назад.

«Небольшое количество уезжает за границу, где-то 5-7%, примерно такое же количество возвращается сейчас в Россию», — сообщил российский лидер.

Президент уверил, что в стране и дальше будут создаваться условия, чтобы талантливые специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал. Учёные смогут трудиться во благо Родины и россиян у себя дома.

Путин поручил создать экспозицию об успехах молодых учёных в центре «Россия»
Путин поручил создать экспозицию об успехах молодых учёных в центре «Россия»

Напомним, что 6 февраля в Кремле состоялась церемония награждения молодых учёных президентскими премиями в области науки и инноваций. Лауреатами стали четыре исследователя, среди которых – ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Наталья Черкашина. Она разработала материалы и технологии для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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