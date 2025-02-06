Путин поручил создать экспозицию об успехах молодых учёных в центре «Россия»

Президент России Владимир Путин предложил создать специальную экспозицию в национальном центре «Россия», чтобы продемонстрировать достижения отечественной науки, включая работы молодых исследователей. Эта идея была озвучена на церемонии вручения молодым учёным.

«Есть идея создать специальную экспозицию на площадке национального центра «Россия», чтобы её посетители — это и наши граждане, и зарубежные гости — могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что важно, чтобы вся страна и подрастающее поколение знали о достижениях ученых и гордились российской наукой. Он подчеркнул, что экспозиция позволит как гражданам, так и зарубежным гостям лучше ознакомиться с проектами молодых исследователей.

Кроме того, президент акцентировал внимание на значении общественного уважения к новым поколениям ученых и необходимости их финансовой поддержки, без которой невозможно добиться успеха в научной деятельности.