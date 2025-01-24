Путин заявил, что образование в России становится лучше

Уровень образования в России становится более современным и соответствующим запросу поколения молодёжи. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ.

«В целом растёт уровень образования в стране. Оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей. Да и география образования расширяется, улучшается», — пояснил глава государства.