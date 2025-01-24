Путин заявил, что образование в России становится лучше
Владимир Путин в МГУ. Обложка © Life.ru
Уровень образования в России становится более современным и соответствующим запросу поколения молодёжи. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ.
«В целом растёт уровень образования в стране. Оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей. Да и география образования расширяется, улучшается», — пояснил глава государства.
Напомним, 24 января Путин посетил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Прямо сейчас под председательством президента проходит заседание попечительского совета МГУ. До этого глава государства вручил коллективу вуза орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.