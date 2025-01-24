«Да ладно! Больше!»: Путина удивила средняя зарплата в Москве
Путин удивился, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин не поверил, что средняя зарплата в Москве составляет «всего» 160 тысяч рублей. На заседании попечительского совета МГУ глава государства посчитал, что средняя зарплата в вузе отстает от средней московской и запросил параметры последней у мэра столицы Сергея Собянина.
Путин на заседании попечительского совета МГУ. Видео © Life.ru
Собянин ответил президенту, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей, но Путин удивился: «Да ладно! Больше!». Тем не менее Собянин настоял на своём ответе.
Напомним, в преддверии Татьяниного дня Путин сегодня посетил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Прямо сейчас под председательством президента проходит заседание попечительского совета МГУ. До этого глава государства вручил коллективу вуза орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.
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