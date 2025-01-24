«Да ладно! Больше!»: Путина удивила средняя зарплата в Москве

Президент России Владимир Путин не поверил, что средняя зарплата в Москве составляет «всего» 160 тысяч рублей. На заседании попечительского совета МГУ глава государства посчитал, что средняя зарплата в вузе отстает от средней московской и запросил параметры последней у мэра столицы Сергея Собянина.