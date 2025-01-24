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24 января, 15:15

Путин потребовал неукоснительно соблюдать требования по зарплатам преподавателей

Президент России Владимир Путин в МГУ. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин в МГУ. Фото © Life.ru

В ходе заседания попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин призвал неукоснительно соблюдать нормативы по зарплатам преподавателей и учёных. Проконтролировать этот вопрос глава государства поручил правительству, которое должно принимать соответствующие меры.

«Руководству МГУ, руководству правительства необходимо неукоснительно соблюдать все установленные показатели по зарплате профессорско-преподавательского состава сотрудников научных коллективов. И, конечно, это касается всех вузов страны», — сказал российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что образование в России становится лучше. На заседании попечительского совета МГУ глава государства отметил, что уровень образования в РФ становится более современным и соответствующим запросу поколения молодёжи. По его словам, также расширяется география образования.

Алена Пенчугина
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