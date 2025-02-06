Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам
Президент России Владимир Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделать их понятными и интересными для учеников. Об этом он заявил в рамках заседания Совета по науке и образованию.
«Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объём учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников», — сказал глава государства.
Заниматься реализацией поручения будут Российская академия наук, Российская академия образования, а также ведущие отечественные образовательные и научные организации.
Ранее Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию рассказал, как обстоят дела со специалистами в России. По словам главы государства, число исследователей, которые уехали работать за границей, приблизительно равно доле возвращающихся назад.
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