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Регион
6 февраля, 15:08

Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам

Президент России Владимир Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделать их понятными и интересными для учеников. Об этом он заявил в рамках заседания Совета по науке и образованию.

«Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объём учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников», — сказал глава государства.

Заниматься реализацией поручения будут Российская академия наук, Российская академия образования, а также ведущие отечественные образовательные и научные организации.

Путин призвал убрать устаревшие курсы из программ российских вузов
Путин призвал убрать устаревшие курсы из программ российских вузов

Ранее Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию рассказал, как обстоят дела со специалистами в России. По словам главы государства, число исследователей, которые уехали работать за границей, приблизительно равно доле возвращающихся назад.

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Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Karimov

Мария Любицкая
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