Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам

Президент России Владимир Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделать их понятными и интересными для учеников. Об этом он заявил в рамках заседания Совета по науке и образованию.

«Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объём учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников», — сказал глава государства.

Заниматься реализацией поручения будут Российская академия наук, Российская академия образования, а также ведущие отечественные образовательные и научные организации.