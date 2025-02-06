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Регион
6 февраля, 15:05

Путин призвал убрать устаревшие курсы из программ российских вузов

Архаичные и устаревшие курсы необходимо исключить из образовательной программы российских вузов по подготовке технических специалистов. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Путин проводит заседание Совета по науке и образованию. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что подобные курсы являются одной из главных причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии. По его словам, многие из них вообще бросают обучение.

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А ранее Life.ru писал, что в ноябре 2024 года в российском кабинете министров утвердили программу мероприятий, призванных повысить качество математического и естественно-научного образования до 2030 года. В частности, план предусматривает введение физики в качестве обязательного предмета на инженерных специальностях уже в 2026 году. В вузах РФ отметили, что ведущие инженерные вузы готовы принимать ЕГЭ по этому предмету, но не станут менять правила приёма абитуриентов раньше срока.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
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