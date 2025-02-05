Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Минздрав РФ планирует ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся на бюджетной основе. После завершения учебы им предстоит два-три года работать в государственных или частных клиниках, участвующих в системе ОМС, при этом молодые специалисты смогут выбрать регион и учреждение, пишет газета «Коммерсант» (Ъ).

Инициатива оформлена в виде поправок к закону «Об образовании». Если закон примут, выпускники вузов должны будут отработать минимум три года в медучреждении, предоставляющем услуги по госгарантиям, а колледжей — два года.

Трудоустройство должно произойти в течение года после выпуска, иначе придётся вернуть двойную сумму затрат на обучение, которая составляет около 2,5 млн руб. за весь период. Правительство установит порядок мониторинга трудоустройства, возможно, с использованием инструментов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.