Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 06:14

Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

«Ъ»: Минздрав РФ хочет ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Минздрав РФ планирует ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся на бюджетной основе. После завершения учебы им предстоит два-три года работать в государственных или частных клиниках, участвующих в системе ОМС, при этом молодые специалисты смогут выбрать регион и учреждение, пишет газета «Коммерсант» (Ъ).

Инициатива оформлена в виде поправок к закону «Об образовании». Если закон примут, выпускники вузов должны будут отработать минимум три года в медучреждении, предоставляющем услуги по госгарантиям, а колледжей — два года.

Трудоустройство должно произойти в течение года после выпуска, иначе придётся вернуть двойную сумму затрат на обучение, которая составляет около 2,5 млн руб. за весь период. Правительство установит порядок мониторинга трудоустройства, возможно, с использованием инструментов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В российских вузах рассказали, где абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ по физике
В российских вузах рассказали, где абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ по физике

Тем временем правительство расширило перечень иностранных учебных заведений, дипломы которых признаются в России. Список пополнили ещё 14 зарубежных университетов. Среди них оказались высшие учебные заведения Австралии, Австрии, Великобритании, Германии (два вуза), Египта, Ирана, Италии, Люксембурга, Малайзии, ОАЭ, Португалии, США и Чехии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / xalien

Оксана Попова
  • Новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar