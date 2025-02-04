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4 февраля, 01:09

В России признали дипломы ещё 14 зарубежных вузов из 13 стран

Правительство расширило перечень иностранных учебных заведений, дипломы которых признаются в России. Список пополнили ещё 14 зарубежных университетов.

Среди них оказались высшие учебные заведения Австралии, Австрии, Великобритании, Германии (два вуза), Египта, Ирана, Италии, Люксембурга, Малайзии, ОАЭ, Португалии, США и Чехии. Согласно данным Министерства науки и высшего образования РФ, выбор университетов был основан на трёх международных рейтингах по итогам 2024 года.

Больше мест и новые вступительные: Что изменится в российских вузах с 2025 года?
Больше мест и новые вступительные: Что изменится в российских вузах с 2025 года?

Теперь в реестре значатся 384 зарубежных вуза из 36 стран. Выпускникам этих учреждений будет проще получить работу или продолжить образование в России.

Ранее в России назвали вузы, в которые труднее всего поступить. Первое место занял Московский физико-технический институт (МФТИ).

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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