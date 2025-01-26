Больше мест и новые вступительные: Что изменится в российских вузах с 2025 года?

Так, руководство РАНХиГС увеличило число бюджетных мест на 11%, а в НИУ ВШЭ их стало больше на 4,1% по сравнению с прошлым годом. В Российском государственном социальном университете же, напротив, в этом году бюджетников будет меньше, тогда как платников станет на 1 811 человек больше.