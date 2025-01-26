Больше мест и новые вступительные: Что изменится в российских вузах с 2025 года?
Российские вузы увеличили число бюджетных мест и изменили правила приёма
Российские университеты утвердили новые правила приёма и обновили число мест на 2025/2026 учебный год, выполнив соответствующий приказ Минобрнауки. По данным опроса ТАСС, многие вузы увеличили количество бюджетных мест. Получить образование бесплатно смогут суммарно более 619 тысяч абитуриентов.
Так, руководство РАНХиГС увеличило число бюджетных мест на 11%, а в НИУ ВШЭ их стало больше на 4,1% по сравнению с прошлым годом. В Российском государственном социальном университете же, напротив, в этом году бюджетников будет меньше, тогда как платников станет на 1 811 человек больше.
Изменения также коснулись вступительных испытаний: для ряда программ в некоторых вузах исключили обязательный экзамен по иностранному язык.
Тем временем в РФ готовятся к переходу на новую систему высшего образования. Как сообщили в Минобрнауки, российские вузы будут переведены на неё с 1 сентября 2026 года. В Госдуме добавили, что некоторые университеты страны уже тестируют новую систему в пилотном режиме.
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