В Минобрнауки назвали дату перехода вузов на новую систему образования

Российские университеты будут переведены на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки страны.

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что студенты, проходящие обучение по действующим ныне программам, смогут завершить освоение своих учебных курсов.