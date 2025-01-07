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Регион
7 января, 02:12
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В Минобрнауки назвали дату перехода вузов на новую систему образования

Обучение по новой системе образования начнётся в вузах РФ с 1 сентября 2026 года

Российские университеты будут переведены на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки страны.

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что студенты, проходящие обучение по действующим ныне программам, смогут завершить освоение своих учебных курсов.

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Ранее в министерстве подчёркивали, что 2025 год будет полностью посвящён активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Её главными принципами станут усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность.

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Владимир Озеров
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