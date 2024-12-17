Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования — Минобрнауки
Фальков анонсировал переход на новую модель высшего образования в 2025 году
Валерий Фальков. Обложка © Telegram / Минобрнауки России
В 2025 году российские вузы начнут реализацию новой модели высшего образования, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Преобразования затронут не только подходы к подготовке специалистов, но и саму структуру процесса обучения. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.
«2025 год будет посвящён активным действиям по переходу на новую модель высшего образования», — сказал Фальков.
По словам главы ведомства, главными принципами новой модели станут усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность.
А ранее Министерство науки и высшего образования России изменило порядок поступления в вузы. Также правки внесены в правила целевого набора. Они вступят в силу в марте 2025 года и будут действовать до 2029-го.