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17 декабря, 20:27

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования — Минобрнауки

Фальков анонсировал переход на новую модель высшего образования в 2025 году

Валерий Фальков. Обложка © Telegram / Минобрнауки России

Валерий Фальков. Обложка © Telegram / Минобрнауки России

В 2025 году российские вузы начнут реализацию новой модели высшего образования, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Преобразования затронут не только подходы к подготовке специалистов, но и саму структуру процесса обучения. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

«2025 год будет посвящён активным действиям по переходу на новую модель высшего образования», — сказал Фальков.

По словам главы ведомства, главными принципами новой модели станут усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность.

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А ранее Министерство науки и высшего образования России изменило порядок поступления в вузы. Также правки внесены в правила целевого набора. Они вступят в силу в марте 2025 года и будут действовать до 2029-го.

Тимур Хингеев
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