Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы на период 2025-2029 годов

Министерство науки и высшего образования России изменило порядок поступления в вузы. Также новшества внесены в правила целевого набора. Они вступят в силу в марте 2025 года и будут действовать до 2029-го.

Как передаёт РБК, основной приём на бакалавриат и специалитет абитуриентов-бюджетников по новым правилам будет завершаться в вузах 2-3 августа, а его итоги подведут 6-7 августа. Дополнительный этап намечен на 10-11 августа. При этом списки студентов, поступающих на платные места, должны быть готовы не позднее 30 сентября.

При поступлении в магистратуру списки зачисленных в рамках основного приёма теперь будут появляться 29 августа. И не позже 20 сентября в рамках дополнительного приёма. Студентов, заключающих договор о платном обучении, должны известить до конца сентября.

В Минобрнауки также предложили места, которые не были заняты в рамках целевого приёма, не переводить в общий конкурс. Вместо этого их можно выделить на дополнительный целевой набор, считают в ведомстве.