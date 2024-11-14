В России хотят объединить филфак и журфак

В России обсуждается возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах. Такое заявление сделал заместитель главы Минобнауки Дмитрий Афанасьев.

«Предложение, которое прозвучало, и филологами оно поддерживается — соединить более близкие направления. Мы понимаем, что филология — это более фундаментальное, классическое направление, и есть же прикладные направления, связанные с медиакоммуникациями», — подчеркнул министр на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Афанасьев дополнил, что с 2026 года в России будут формировать принципиально новую систему журналистского образования. По его словам, отдельных журналистских наук не существует, а начинающие специалисты сначала получают филологическое образование. Замглавы Минобрнауки отметил, что идея объединять направления возникла по поручению президента РФ Владимира Путина. Этот шаг, по словам Афанасьева, позволяет стереть грани между разными узкими направлениями.

В настоящее время в России более 30 тысяч студентов обучаются по направлению «Журналистика», из них семь тысяч человек были зачислены на бюджетной основе. Афанасьев отметил, что в нашей стране 26 головных вузов и семь филиалов предлагают обучение по этой программе.