Фальков: Университеты практически полностью закрыли набор на бюджет в 2024 году

Университеты России в этом году практически полностью закрыли набор на бюджетные места. Об этом заявил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

«В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли выделенные бюджетные места. И на данный момент в российские университеты поступило 903 806 человек», — пояснил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства.