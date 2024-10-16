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16 октября, 15:16

Фальков: Университеты практически полностью закрыли набор на бюджет в 2024 году

Университеты России в этом году практически полностью закрыли набор на бюджетные места. Об этом заявил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

«В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли выделенные бюджетные места. И на данный момент в российские университеты поступило 903 806 человек», — пояснил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства.

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А ранее Фальков на заседании Экспертного совета по развитию исторического образования заявил, что в РФ необходимо разработать концепцию патриотического воспитания студентов вузов. По словам министра, такой подход даст российским студентам возможность знать правду об отечественной истории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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