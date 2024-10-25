Студентам-очникам до 23 лет в России предложили платить алименты

Совершеннолетним ребятам до 23 лет будут продолжать выплачивать алименты, если они поступили в учебные заведения после школы и учатся на очном отделении. Такую инициативу разместило на портале проектов нормативных правовых актов Министерство юстиции РФ.

В Минюсте считают, что учебная нагрузка для многих студентов делает сложным совмещение учёбы с работой и алименты помогут полностью сосредоточиться на образовании. Кроме того, проект предусматривает продолжение выплат до 1 сентября года, в котором дети закончили учебное заведение, если на тот момент им ещё не исполнилось 19 лет.

Также авторы предлагают ввести ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин. Если задолженность по алиментам превышает два месяца с момента привлечения к административной ответственности, должнику может грозить уголовное преследование.