В России выросло количество абитуриентов-медиков, заявил Мурашко
Мурашко: В 2024-м конкурс на поступление в медвузы составил 13 человек на место
В России вырос конкурс для поступления в медицинские университеты. Теперь на одно место претендуют 13 абитуриентов, стал выше и их средний балл по ЕГЭ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В этом году более 35 тысяч человек были зачислены в медицинские вузы. Конкурс по сравнению с 2023 годом возрос. В прошлом году он составил 12,5 человек на место в этом году 13», — сказал глава ведомства.
Помимо того, в 2024 году добавили 1700 бюджетных мест. Министр отметил, что заинтересованность медицинскими профессиями также растёт.
Недавно глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову. В нём он предложил давать послабления при поступлении в ВУЗы абитуриентам с детьми, считая их индивидуальным достижением.
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