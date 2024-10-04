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4 октября, 10:39

В России выросло количество абитуриентов-медиков, заявил Мурашко

Мурашко: В 2024-м конкурс на поступление в медвузы составил 13 человек на место

В России вырос конкурс для поступления в медицинские университеты. Теперь на одно место претендуют 13 абитуриентов, стал выше и их средний балл по ЕГЭ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В этом году более 35 тысяч человек были зачислены в медицинские вузы. Конкурс по сравнению с 2023 годом возрос. В прошлом году он составил 12,5 человек на место в этом году 13», — сказал глава ведомства.

Помимо того, в 2024 году добавили 1700 бюджетных мест. Министр отметил, что заинтересованность медицинскими профессиями также растёт.

Минобрнауки обещало поэтапно обновить перечень ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки обещало поэтапно обновить перечень ЕГЭ для поступления в вузы

Недавно глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову. В нём он предложил давать послабления при поступлении в ВУЗы абитуриентам с детьми, считая их индивидуальным достижением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Николай Рюмин
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