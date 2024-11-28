Фальков рассказал, как вузы России привлекают иностранцев
Министр Фальков: В России обучаются 378 тысяч иностранных студентов
Сегодня в России обучаются 378 тысяч иностранных студентов. По сравнению с прошлым годом, их количество в отечественных вузах увеличилось на 20 тысяч человек. Об этом на полях IV Конгресса молодых учёных в Сочи рассказал глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.
По его словам, российские университеты привлекают иностранцев, потому что реализуют собственные программы за границей. Кроме того, работает «сарафанное радио», то есть выпускники, возвращаясь на родину, делятся впечатлениями с земляками.
«Наши университеты в первую очередь проводят самостоятельную работу, представляют свои программы за рубежом, плюс, естественно, народное «сарафанное радио» работает — выпускники в своих странах рассказывают о полученном образовании», — цитирует министра RT.
Ранее Валерий Фальков рассказал, что университеты практически полностью закрыли набор на бюджет в 2024 году. Кроме того, министр подчеркнул, что Минобрнауки будет поэтапно обновлять перечень ЕГЭ для поступления в вузы.