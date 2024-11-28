Фальков рассказал, как вузы России привлекают иностранцев

Сегодня в России обучаются 378 тысяч иностранных студентов. По сравнению с прошлым годом, их количество в отечественных вузах увеличилось на 20 тысяч человек. Об этом на полях IV Конгресса молодых учёных в Сочи рассказал глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

По его словам, российские университеты привлекают иностранцев, потому что реализуют собственные программы за границей. Кроме того, работает «сарафанное радио», то есть выпускники, возвращаясь на родину, делятся впечатлениями с земляками.