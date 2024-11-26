В Госдуме в I чтении приняли законопроект о понятии студенческой семьи

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие «студенческой семьи». Под него попадают граждане до 35 лет, состоящие в браке, имеющие детей и обучающиеся в учебном заведении.

В пояснительной записке указано, что к студенческим семьям необходимо отнести союз юноши и девушки, которые являются студентами (курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами, ассистентами-стажерами) и учатся по очной или очно-заочной форме обучения.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая стоит во главе инициативной группы, пояснила, что законопроект обеспечит основу для развития мер поддержки студенческих семей, а также необходимой инфраструктуры на региональном и федеральном уровнях.