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26 ноября, 15:44

В Госдуме в I чтении приняли законопроект о понятии студенческой семьи

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие «студенческой семьи». Под него попадают граждане до 35 лет, состоящие в браке, имеющие детей и обучающиеся в учебном заведении.

В пояснительной записке указано, что к студенческим семьям необходимо отнести союз юноши и девушки, которые являются студентами (курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами, ассистентами-стажерами) и учатся по очной или очно-заочной форме обучения.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая стоит во главе инициативной группы, пояснила, что законопроект обеспечит основу для развития мер поддержки студенческих семей, а также необходимой инфраструктуры на региональном и федеральном уровнях.

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Ранее в Госдуме предложили выдавать студентам с детьми бесплатное жильё, а также предоставлять няню, чтобы юноши и девушки не боялись вступать в брак и заводить детей. Также планируется увеличить выплаты по рождению ребёнка, чтобы молодой семье было, на что жить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Diego Cervo

Владимир Озеров
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