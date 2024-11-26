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26 ноября, 09:45

16-летняя россиянка втайне родила девочку и выбросила на помойку, малышка умерла

Под Челябинском 16-летняя девушка родила ребёнка и оставила его на помойке

В городе Пласт Челябинской области задержали 16-летнюю девушку, которая родила и оставила ребёнка на помойке. Сейчас нерадивой матери грозит срок, пишет URA.ru, ссылаясь на источник.

«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли ещё что», — сообщил источник, уточнив, что девочка умерла

Россиянка 9 месяцев скрывала беременность, тайно родила двойняшек и бросила их умирать в коробке
Россиянка 9 месяцев скрывала беременность, тайно родила двойняшек и бросила их умирать в коробке

Молодая мать проживала в общежитии Учебного городка в Пласте. На девушку завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка», ей грозит до пяти лет тюрьмы. В СУ СКР по региону от комментариев воздержались.

Ранее Life.ru рассказывал о 15-летней девушке, которая родила в туалете ТЦ. Её 18-летний парень, он же отец ребёнка, не придумал ничего лучше, как отнести малыша в лес и оставить там. Младенец погиб, а его родителей ждёт тюремного наказание.

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АГН «Москва» / Софья Сандурская

Алёна Зиновьева
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