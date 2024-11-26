16-летняя россиянка втайне родила девочку и выбросила на помойку, малышка умерла
Под Челябинском 16-летняя девушка родила ребёнка и оставила его на помойке
В городе Пласт Челябинской области задержали 16-летнюю девушку, которая родила и оставила ребёнка на помойке. Сейчас нерадивой матери грозит срок, пишет URA.ru, ссылаясь на источник.
«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли ещё что», — сообщил источник, уточнив, что девочка умерла
Молодая мать проживала в общежитии Учебного городка в Пласте. На девушку завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка», ей грозит до пяти лет тюрьмы. В СУ СКР по региону от комментариев воздержались.
Ранее Life.ru рассказывал о 15-летней девушке, которая родила в туалете ТЦ. Её 18-летний парень, он же отец ребёнка, не придумал ничего лучше, как отнести малыша в лес и оставить там. Младенец погиб, а его родителей ждёт тюремного наказание.
АГН «Москва» / Софья Сандурская