16-летняя россиянка втайне родила девочку и выбросила на помойку, малышка умерла

В городе Пласт Челябинской области задержали 16-летнюю девушку, которая родила и оставила ребёнка на помойке. Сейчас нерадивой матери грозит срок, пишет URA.ru, ссылаясь на источник.

«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли ещё что», — сообщил источник, уточнив, что девочка умерла

Молодая мать проживала в общежитии Учебного городка в Пласте. На девушку завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка», ей грозит до пяти лет тюрьмы. В СУ СКР по региону от комментариев воздержались.