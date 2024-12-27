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Регион
27 декабря, 16:59

Минобрнауки поддержало проект закона о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ

В Минобрнауки России поддержали законопроект, регулирующий поступление выпускников колледжей в вузы. Согласно предложенным правилам, теперь они могут претендовать на место в университете без сдачи ЕГЭ только при поступлении на схожую специальность, передаёт ТАСС.

«Из-за этого [действующих правил] фиксируется немало случаев, когда абитуриенты поступают в колледж не для того, чтобы получить азы профессии, а с целью в дальнейшем поступить в университет в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки», — отметили в министерстве.

Новый законопроект позволит избежать ситуаций, когда, к примеру, выпускник колледжа по направлению «сервис и туризм» может поступить в университет по упрощённой процедуре на «лечебное дело» или «биотехнологии». Кроме того, за последние годы количество абитуриентов вузов, которые поступают после колледжей, увеличилось в полтора раза.

Напомним, что в Госдуму внесли проект закона, который предлагает абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в вуз по результатам вступительных испытаний только в случае соответствия программ направленности среднего профессионального образования.

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Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Полина Никифорова
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