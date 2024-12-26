Заслуженный учитель и депутат рассказали, нужно упрощать или усложнять поступление в вуз после колледжа
Ямбург: Условия поступления в вуз после колледжа нужно оптимизировать
В Госдуме предлагают изменить правила поступления в университет после колледжа. Нужно ли менять систему и зачем, Life.ru рассказали Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург и депутат Государственной думы Ксения Горячева.
Евгений Ямбург считает, что условия поступления менять нужно, но не усложняя их, а оптимизируя с учётом выбранного направления и специальности. Он привёл в пример ребят, которые окончили медицинский колледж и получили профессию медсестры или фельдшера.
Это очень хорошо, потому что это не только теоретические знания, он действительно там работал и получил всё необходимое для среднего медицинского образования. Ему можно облегчить поступление в ВУЗ, не сдавать ЕГЭ. Я имею в виду медицинскую специальность как пример. Он должен сдавать только профильные предметы, биологию. Когда-то это было, и даже принимали не на первый курс, где идёт подготовка, а сразу на второй, потому что все общие вещи человек уже освоил.
По словам Ямбурга, сейчас стране нужно много специалистов среднего звена: «развивается ядерная медицина, а специалистов, которые могут грамотно уложить больного, нет». Он призвал депутатов больше общаться с профессионалами, которые подскажут, как лучше оптимизировать условия поступления.
Ксения Горячева считает, что условия поступления в вузы из колледжей нужно менять, потому что в некоторых случаях колледжи становятся «лазейкой», позволяя избежать сдачи ЕГЭ и поступать только по внутренним экзаменам. Это, по мнению парламентария, создаёт неравенство, потому что на первом курсе оказываются студенты с разной подготовкой.
Сейчас есть школьники, которые поступают в колледж не ради освоения профессии, а для того, чтобы избежать ЕГЭ. А потом, после колледжа, переходят в вуз — и часто не по своей специальности. Это создаёт неравенство, потому что на первом курсе оказываются студенты с разной подготовкой: кто-то пришёл с базой, а кто-то 4 года учил совершенно другую профессию. Поэтому, например, уже сейчас в сильных университетах ЕГЭ требуют от всех абитуриентов. Этот законопроект как раз и закрывает такую лазейку. Он поможет школьникам более ответственно подходить к выбору профессии.
По её словам, в результате система станет более логичной. Если выпускник хочет в ВУЗ — он доучится в школе и сдаст ЕГЭ. Если он нашёл для себя подходящую специальность в колледже, то поступит туда. Если после него он захочет получить и высшее образование, то будет поступать по той же специальности, по которой учили в колледже — у него уже будут необходимые знания для сдачи ЕГЭ.
Напомним, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в вуз по результатам вступительных испытаний, в случае соответствия программ направленности среднего профессионального образования.
ТАСС / Валерий Шарифулин