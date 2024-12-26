Заслуженный учитель и депутат рассказали, нужно упрощать или усложнять поступление в вуз после колледжа

В Госдуме предлагают изменить правила поступления в университет после колледжа. Нужно ли менять систему и зачем, Life.ru рассказали Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург и депутат Государственной думы Ксения Горячева.

Евгений Ямбург считает, что условия поступления менять нужно, но не усложняя их, а оптимизируя с учётом выбранного направления и специальности. Он привёл в пример ребят, которые окончили медицинский колледж и получили профессию медсестры или фельдшера.

Это очень хорошо, потому что это не только теоретические знания, он действительно там работал и получил всё необходимое для среднего медицинского образования. Ему можно облегчить поступление в ВУЗ, не сдавать ЕГЭ. Я имею в виду медицинскую специальность как пример. Он должен сдавать только профильные предметы, биологию. Когда-то это было, и даже принимали не на первый курс, где идёт подготовка, а сразу на второй, потому что все общие вещи человек уже освоил. Евгений Ямбург Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования

По словам Ямбурга, сейчас стране нужно много специалистов среднего звена: «развивается ядерная медицина, а специалистов, которые могут грамотно уложить больного, нет». Он призвал депутатов больше общаться с профессионалами, которые подскажут, как лучше оптимизировать условия поступления.

Ксения Горячева считает, что условия поступления в вузы из колледжей нужно менять, потому что в некоторых случаях колледжи становятся «лазейкой», позволяя избежать сдачи ЕГЭ и поступать только по внутренним экзаменам. Это, по мнению парламентария, создаёт неравенство, потому что на первом курсе оказываются студенты с разной подготовкой.

Сейчас есть школьники, которые поступают в колледж не ради освоения профессии, а для того, чтобы избежать ЕГЭ. А потом, после колледжа, переходят в вуз — и часто не по своей специальности. Это создаёт неравенство, потому что на первом курсе оказываются студенты с разной подготовкой: кто-то пришёл с базой, а кто-то 4 года учил совершенно другую профессию. Поэтому, например, уже сейчас в сильных университетах ЕГЭ требуют от всех абитуриентов. Этот законопроект как раз и закрывает такую лазейку. Он поможет школьникам более ответственно подходить к выбору профессии. Ксения Горячева Депутат Госдумы

По её словам, в результате система станет более логичной. Если выпускник хочет в ВУЗ — он доучится в школе и сдаст ЕГЭ. Если он нашёл для себя подходящую специальность в колледже, то поступит туда. Если после него он захочет получить и высшее образование, то будет поступать по той же специальности, по которой учили в колледже — у него уже будут необходимые знания для сдачи ЕГЭ.