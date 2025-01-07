Три новых уровня: В Госдуме раскрыли, как изменится работа вузов в 2026 году

Переход на новую систему высшего образования в России качественно повлияет на подготовку студентов. Некоторые вузы страны уже осваивают её в пилотном порядке, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«У нас есть три уровня: бакалавриат, специалитет и магистратура. Ну, есть ещё аспирантура. Теперь мы переходим на три новых уровня: первый — высшее образование, потом специализированное, оно же магистратура, ну и следующий уровень — аспирантура. Это давно обсуждаются и шесть вузов уже тестируют новую модель. Выпускаются ребята, поступают новые абитуриенты. Мы видим, что это эффективно», — пояснил парламентарий в беседе с телеканалом «Звезда».