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7 января, 12:06

Три новых уровня: В Госдуме раскрыли, как изменится работа вузов в 2026 году

Депутат Мажуга: Некоторые вузы в России уже тестируют новую модель образования

Переход на новую систему высшего образования в России качественно повлияет на подготовку студентов. Некоторые вузы страны уже осваивают её в пилотном порядке, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«У нас есть три уровня: бакалавриат, специалитет и магистратура. Ну, есть ещё аспирантура. Теперь мы переходим на три новых уровня: первый — высшее образование, потом специализированное, оно же магистратура, ну и следующий уровень — аспирантура. Это давно обсуждаются и шесть вузов уже тестируют новую модель. Выпускаются ребята, поступают новые абитуриенты. Мы видим, что это эффективно», — пояснил парламентарий в беседе с телеканалом «Звезда».

Мажуга добавил, что любое нововведение должно быть направлено на повышение качества образования и подготовки будущих специалистов. По его словам, для этих целей в РФ на сегодняшний момент есть всё необходимое. Депутат заверил студентов бакалавриата и специалитета, что программы будут приравнены. В стране не будет недоученных студентов, так как всё будет соответствовать тем или иным уровням, отметил Мажуга.

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Минобрнауки поддержало проект закона о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ

Напомним, в декабре 2024 года в Минобрнауки анонсировали переход на новую модель высшего образования. Преобразования затронут не только подходы к подготовке специалистов, но и саму структуру процесса обучения. Позднее пресс-служба министерства объявила, что переход на новую систему обучения произойдёт с 1 сентября 2026 года.

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Shutterstock / FOTODOM / KIRSANOV YURY

Дарья Нарыкова
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