Названы самые сложные для поступления вузы России

Московский физико-технический институт (МФТИ) оказался самым сложным для поступления российским вузом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные мониторинга качества приёма в вузы, который осуществляла Высшая школа экономики (ВШЭ).

По информации издания, для поступления в МФТИ абитуриентам необходимо было набрать в среднем 97 баллов по ЕГЭ для учёбы на бюджете. На некоторых направлениях, таких как техническая физика и прикладная математика и информатика, проходной балл на бюджет составлял те же 97 баллов.

Второе место занимает Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ со средним баллом 89,9. А на третьей позиции расположился Университет Иннополис. Для поступления в указанное учебное заведение нужно было набрать в среднем 87,5 баллов. Также в список попали НИУ ВШЭ, Национальный исследовательский университет ИТМО, МГИМО, Центральный Университет, МГУ имени Ломоносова и Всероссийская академия внешней торговли.