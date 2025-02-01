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1 февраля, 08:45
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Названы самые сложные для поступления вузы России

РБК: МФТИ лидирует в списке самых сложных для поступления вузов в России

МФТИ. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

МФТИ. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Московский физико-технический институт (МФТИ) оказался самым сложным для поступления российским вузом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные мониторинга качества приёма в вузы, который осуществляла Высшая школа экономики (ВШЭ).

По информации издания, для поступления в МФТИ абитуриентам необходимо было набрать в среднем 97 баллов по ЕГЭ для учёбы на бюджете. На некоторых направлениях, таких как техническая физика и прикладная математика и информатика, проходной балл на бюджет составлял те же 97 баллов.

Второе место занимает Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ со средним баллом 89,9. А на третьей позиции расположился Университет Иннополис. Для поступления в указанное учебное заведение нужно было набрать в среднем 87,5 баллов. Также в список попали НИУ ВШЭ, Национальный исследовательский университет ИТМО, МГИМО, Центральный Университет, МГУ имени Ломоносова и Всероссийская академия внешней торговли.

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А ранее Life.ru сообщал, что вузы в России увеличили число бюджетных мест и изменили правила приёма. В 2025 году суммарно более 619 тысяч абитуриентов смогут получить образование бесплатно. Кроме того, изменения коснулись вступительных испытаний.

Дарья Нарыкова
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