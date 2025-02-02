В российских вузах рассказали, где абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ по физике

Ведущие инженерные вузы России готовы принимать ЕГЭ по физике, но не станут менять правила приёма абитуриентов раньше срока, который предложили в правительстве РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководство учебных заведений.

В ноябре 2024 года в российском кабинете министров утвердили программу мероприятий, призванных повысить качество математического и естественно-научного образования в период до 2030 года. В частности, план предусматривает введение физики в качестве обязательного предмета на инженерных специальностях уже в 2026 году.

В приёмной комиссии МФТИ изданию сообщили, что уже давно поддерживают введение обязательной физики для будущих инженеров при поступлении. Тем не менее в 2025 году вуз продолжит принимать абитуриентов по старым правилам, чтобы не менять правила посреди учебного года.

В пресс-службе петербургского ИТМО тоже одобрили инициативу, но заметили, что руководство вуза пока что не приняло окончательного решения по этому поводу. А в СПбПУ подчеркнули, что повышать интерес школьников к физике необязательно с помощью введения обязательного экзамена. Впрочем, в своём заведении они введение такового с 2026 года не исключают.

В свою очередь в Томском политехническом университете (ТПУ) заявили, что вопрос со сдачей физики уже решён — экзамен сделают обязательным для поступления в соответствии с решением правительства. В МИФИ же допускают, что приём будет вестись по четырём направлениям, включая и физику, и информатику, с 2026 года.