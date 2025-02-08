Путин поручит проработать введение оценок за поведение в школах

Президент России Владимир Путин поручил профессиональным и родительским организациям обсудить, насколько целесообразным будет введение в школах оценок за поведение учащегося. Готовый отчёт глава государства будет ожидать к 1 июля, сказано на сайте.

«Правительству РФ совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, СПЧ, уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка и ГД Федерального собрания РФ организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях», — говорится в тексте.