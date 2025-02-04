Больше не «Купидонша»: Из Минпросвещения ушла автор идеи о «любовных» дискотеках в школах
Чиновница Минпросвещения Агре, выступавшая за школьные дискотеки, уволилась
Наталья Агре. Обложка © VK / Наталья Агре
Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре объявила, что покидает свой пост по собственному желанию. Она объявила коллегам о решении ещё в декабре, это не связано с предложением создать школьникам условия для романтических отношений.
«Сложилось мнение, что я ухожу из-за высказываний о возврате в школы дискотек. Это не так. Более того, это предложение отвечает запросам детей и педагогов о неформальной воспитательной работе в школе», — объяснила «Купидонша» в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Напомним, что Наталья Агре ранее предложила вернуть школьные дискотеки, чтобы создавать школьникам романтические условия, при которых мальчик может позвать девочку на свидание. В подкрепление своей позиции она привела статистику, согласно которой сейчас лишь 8% людей в возрасте от 18 до 21 хотят создать семью. В Госдуме заявили, что сама идея неплохая, но роста рождаемости она не вызовет.