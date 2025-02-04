Больше не «‎Купидонша»: Из Минпросвещения ушла автор идеи о «‎любовных» дискотеках в школах

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре объявила, что покидает свой пост по собственному желанию. Она объявила коллегам о решении ещё в декабре, это не связано с предложением создать школьникам условия для романтических отношений.

«Сложилось мнение, что я ухожу из-за высказываний о возврате в школы дискотек. Это не так. Более того, это предложение отвечает запросам детей и педагогов о неформальной воспитательной работе в школе», — объяснила «‎Купидонша» в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.