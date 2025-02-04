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4 февраля, 13:09

Больше не «‎Купидонша»: Из Минпросвещения ушла автор идеи о «‎любовных» дискотеках в школах

Чиновница Минпросвещения Агре, выступавшая за школьные дискотеки, уволилась

Наталья Агре. Обложка © VK / Наталья Агре

Наталья Агре. Обложка © VK / Наталья Агре

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре объявила, что покидает свой пост по собственному желанию. Она объявила коллегам о решении ещё в декабре, это не связано с предложением создать школьникам условия для романтических отношений.

«Сложилось мнение, что я ухожу из-за высказываний о возврате в школы дискотек. Это не так. Более того, это предложение отвечает запросам детей и педагогов о неформальной воспитательной работе в школе», — объяснила «‎Купидонша» в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

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Напомним, что Наталья Агре ранее предложила вернуть школьные дискотеки, чтобы создавать школьникам романтические условия, при которых мальчик может позвать девочку на свидание. В подкрепление своей позиции она привела статистику, согласно которой сейчас лишь 8% людей в возрасте от 18 до 21 хотят создать семью. В Госдуме заявили, что сама идея неплохая, но роста рождаемости она не вызовет.

Владимир Озеров
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