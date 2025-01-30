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Регион
30 января, 17:55

Рождаемость в РФ упала до одного из самых низких показателей в истории

Минздрав: Рождаемость в России упала до уровня 2000 года

На заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике обсуждалась демографическая ситуация в России. Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко отметил, что текущий уровень рождаемости в стране близок к показателям 2000 года, который считается одним из самых низких за всю историю современной РФ.

«Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной РФ», — сообщил Фисенко на заседании.

Причины такого спада замминистра видит в сокращении числа женщин репродуктивного возраста и снижении интенсивности деторождения. Наиболее низкие показатели фиксируются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле.

Положительный баланс естественного прироста в 2024 году отмечается в 13 субъектах РФ — в основном в республиках Северного Кавказа. Так, самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оценить пилотный проект по стимулированию рождаемости. Правительству и комиссии Государственного совета необходимо провести анализ эффективности реализации проекта и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство. Глава государства уточнил, что отчитаться о проделанной работе необходимо дважды — до 1 сентября и до 10 февраля 2026 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Khmeliov

Алена Пенчугина
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