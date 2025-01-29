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Регион
29 января, 14:57

Онищенко рассказал, запретят ли россиянам мастурбировать ради повышения демографии по примеру США

Учёный Онищенко заверил, что в России не станут запрещать мастурбацию

Российские власти не станут «лезть в штаны» к гражданам и запрещать мастурбацию, чтобы повысить рождаемость. Об этом Life.ru заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Возможно, американский сенатор таким предложением пытается осудить республиканцев, поддерживающих аборты. Во-первых, у нас на этот счёт нет никаких ограничений для женщин. Я так понимаю, сенатор Соединённых Штатов обуян порывом уравнять в правах женщин и мужчин. Женщин наказывают, а мужчин нет. Никаких предпосылок думать, что это влияет на количество абортов, тоже нет — ни научных, ни фантазийных оснований», — отметил учёный.

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Я с уверенностью говорю, что наши представители власти не дойдут до таких грубых вмешательств в интимную жизнь наших граждан. Никакой пользы для решения гендерных вопросов, то есть повышения численности и рождаемости, это не оказывает

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко

«Надо помнить, что современное общество более открыто и изъясняется на подобные темы. У них нет каких-то других ограничений этического плана, чтобы в таком формате обсуждать этот вопрос», — заключил Онищенко.

Учёные развеяли популярные мифы о вреде мастурбации
Учёные развеяли популярные мифы о вреде мастурбации

Ранее Life.ru сообщал, что сенатор-демократ от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон выдвинул инициативу о создании «Закона о контрацепции, начинающейся с эрекции», который будет запрещать мужчинам в США расходовать сперму без её использования для оплодотворения. Исключение составят лишь случаи донорства спермы и применение контрацептивов. Во всех других ситуациях предполагается штраф до 10 000 долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Екатерина Хмелева
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