Онищенко рассказал, запретят ли россиянам мастурбировать ради повышения демографии по примеру США

Российские власти не станут «лезть в штаны» к гражданам и запрещать мастурбацию, чтобы повысить рождаемость. Об этом Life.ru заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Возможно, американский сенатор таким предложением пытается осудить республиканцев, поддерживающих аборты. Во-первых, у нас на этот счёт нет никаких ограничений для женщин. Я так понимаю, сенатор Соединённых Штатов обуян порывом уравнять в правах женщин и мужчин. Женщин наказывают, а мужчин нет. Никаких предпосылок думать, что это влияет на количество абортов, тоже нет — ни научных, ни фантазийных оснований», — отметил учёный.

Я с уверенностью говорю, что наши представители власти не дойдут до таких грубых вмешательств в интимную жизнь наших граждан. Никакой пользы для решения гендерных вопросов, то есть повышения численности и рождаемости, это не оказывает Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко

«Надо помнить, что современное общество более открыто и изъясняется на подобные темы. У них нет каких-то других ограничений этического плана, чтобы в таком формате обсуждать этот вопрос», — заключил Онищенко.