В США предложили не тратить сперму понапрасну и штрафовать за мастурбацию
Сенатор Блэкмон предложил законодательно запретить мастурбировать в США
Сенатор-демократ от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон предложил «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции», который запретит мужчинам в США тратить сперму без оплодотворения. К этому процессу относится мастурбация и другие сексуальные действия без «намерения оплодотворить эмбрион», пишет издание NBC News.
Исключение составляют только донорство спермы и использование контрацепции. В остальных случаях законодатель предлагает штраф в размере 1000 долларов за первое нарушение, 5000 долларов за второе нарушение и 10 000 долларов за любые последующие нарушения.
В середине января в Ленинградской области 45-летний мужчина заигрался во время сексуальных утех и умер. Он слишком сильно придушил себя во время мастурбации. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, но спасти не смогли.