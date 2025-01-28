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Регион
28 января, 03:52

В США предложили не тратить сперму понапрасну и штрафовать за мастурбацию

Сенатор Блэкмон предложил законодательно запретить мастурбировать в США

Сенатор-демократ от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон предложил «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции», который запретит мужчинам в США тратить сперму без оплодотворения. К этому процессу относится мастурбация и другие сексуальные действия без «намерения оплодотворить эмбрион», пишет издание NBC News.

Исключение составляют только донорство спермы и использование контрацепции. В остальных случаях законодатель предлагает штраф в размере 1000 долларов за первое нарушение, 5000 долларов за второе нарушение и 10 000 долларов за любые последующие нарушения.

Сексолог перечислила плюсы и минусы мастурбации
Сексолог перечислила плюсы и минусы мастурбации

В середине января в Ленинградской области 45-летний мужчина заигрался во время сексуальных утех и умер. Он слишком сильно придушил себя во время мастурбации. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, но спасти не смогли.

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Лия Мурадьян
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