В США предложили не тратить сперму понапрасну и штрафовать за мастурбацию

Сенатор-демократ от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон предложил «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции», который запретит мужчинам в США тратить сперму без оплодотворения. К этому процессу относится мастурбация и другие сексуальные действия без «намерения оплодотворить эмбрион», пишет издание NBC News.

Исключение составляют только донорство спермы и использование контрацепции. В остальных случаях законодатель предлагает штраф в размере 1000 долларов за первое нарушение, 5000 долларов за второе нарушение и 10 000 долларов за любые последующие нарушения.