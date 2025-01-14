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14 января, 12:16

Под Петербургом мужчина заигрался и случайно задушил себя во время мастурбации

«Mash на Мойке»: В Ленобласти мужчина умер во время секс-игр сам с собой

В Ленобласти 45-летний мужчина заигрался во время сексуальных утех и умер. Он слишком сильно придушил себя при мастурбации, сообщает «Mash на Мойке».

Утром в квартире в Пушкине сожители нашли мужчину в предобморочном состоянии. На его шее увидели полосу от верёвки, конец которой был накинут на дверь, а вокруг валялись сексуальные девайсы. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, через полчаса он умер.

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Ранее в городе под Самарой голый мужчина сбежал из больницы и откусил нос продавщице в магазине. Полицейские заметили его яркий вояж и решили задержать. Затем беглец умер в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gengwit Wattakawigran

Николай Рюмин
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