Под Петербургом мужчина заигрался и случайно задушил себя во время мастурбации

В Ленобласти 45-летний мужчина заигрался во время сексуальных утех и умер. Он слишком сильно придушил себя при мастурбации, сообщает «Mash на Мойке».

Утром в квартире в Пушкине сожители нашли мужчину в предобморочном состоянии. На его шее увидели полосу от верёвки, конец которой был накинут на дверь, а вокруг валялись сексуальные девайсы. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, через полчаса он умер.