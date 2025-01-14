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Регион
14 января, 11:59

Пылкая ссора брата и сестры в Подмосковье закончилась смертельным удушением

В Щёлково задержали мужчину, подозреваемого в смертельном удушении сестры

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в удушении сестры в разгаре конфликта в подмосковном Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В одном из домов на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным полиции, у брата с сестрой произошёл конфликт, после чего мужчина задушил родственницу.

Вскоре полицейские задержали брата и выяснили, что сестра была задушена в ходе пылкой ссоры.

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Ранее Life.ru писал, что житель Балахны Нижегородской области убил жену и полуторагодовалую дочь. Он резал супругу ножом, а малышке пробил голову. При задержании неадекват попытался нанести себе увечья, после чего был госпитализирован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Николай Рюмин
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