Пылкая ссора брата и сестры в Подмосковье закончилась смертельным удушением

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в удушении сестры в разгаре конфликта в подмосковном Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В одном из домов на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным полиции, у брата с сестрой произошёл конфликт, после чего мужчина задушил родственницу.

Вскоре полицейские задержали брата и выяснили, что сестра была задушена в ходе пылкой ссоры.