Пылкая ссора брата и сестры в Подмосковье закончилась смертельным удушением
В Щёлково задержали мужчину, подозреваемого в смертельном удушении сестры
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в удушении сестры в разгаре конфликта в подмосковном Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
«В одном из домов на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным полиции, у брата с сестрой произошёл конфликт, после чего мужчина задушил родственницу.
Вскоре полицейские задержали брата и выяснили, что сестра была задушена в ходе пылкой ссоры.
Ранее Life.ru писал, что житель Балахны Нижегородской области убил жену и полуторагодовалую дочь. Он резал супругу ножом, а малышке пробил голову. При задержании неадекват попытался нанести себе увечья, после чего был госпитализирован.
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