Есть пара «но»: Эксперты назвали подводные камни идеи о возвращении школьных дискотек

Предложение вернуть дискотеки в российские школы действительно заслуживает внимания, так как реализация инициативы позволит детям отвлечься от электронных гаджетов, а сами вечеринки станут для них приятным дополнением. Соответствующего мнения придерживается зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Так парламентарий отреагировала на заявление представителя Минпросвещения РФ Натальи Агре, которая призвала вернуть дискотеки с целью создания условий для начала романтических отношений между учениками. При этом Лантратова усомнилась, что инициатива может оказать хоть какое-то влияние на демографическую ситуацию в стране.

«Повышение рождаемости — сложная задача, требующая комплексного подхода и решения многих социально-экономических проблем», — отметила парламентарий в беседе с 360.ru, призвав оказывать семьям финансовую поддержку и обеспечивать их доступным жильём.

Позитивно возможные нововведения оценил и профессор института педагогики и психологии образования МГПУ Борис Куприянов. В новой площадке для общения старшеклассников нет ничего плохого, но есть один нюанс, уверен он.

«Надо учитывать, что для педагогов это дополнительная нагрузка, и возвращение дискотек для школ — немного проблемная история. Думаю, они будут не очень рады, в отличие от детей», — отметил профессор в разговоре с радио «Комсомольская правда».