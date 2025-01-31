В Минпросвещения призвали создать школьникам условия для романтических отношений

Директор Департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре заявила, что современным школьникам сложно начать романтические отношения. Всему виной отсутствие подходящих условий, рассказала она на круглом столе в Госдуме.

«Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] таких серьёзных, важных мероприятий. А где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — вопросила Агре.

Чиновница привела в пример тревожные данные: сегодня лишь 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года заинтересованы в создании семьи. Это очень низкий показатель, считает глава департамента.

«Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — подытожила Агре.