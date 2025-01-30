Российских школьников предложили кормить как депутатов

В России назрела необходимость внедрения единых стандартов питания для депутатов и школьников. С этой инициативой выступила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, которая направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Как сообщает 360.ru, Авксентьева объяснила свою позицию тем, что питание депутатов и школьников значительно отличается. Депутаты имеют доступ к разнообразному и полноценному рациону, в то время как качество блюд в школах зачастую оставляет желать лучшего: выбор ограничен, а продукты нередко бывают несвежими.

В данный момент в Госдуме функционирует специальная группа, которая разрабатывает единые требования к закупкам продуктов для образовательных учреждений и контролю за питанием учащихся и воспитанников детских садов. По мнению Авксентьевой, целесообразно взять за основу нормы, действующие в столовых для госслужащих, включая представителей законодательной и исполнительной власти. Она подчеркнула, что единые стандарты помогут обеспечить школьникам качественное питание, что также будет выгодно депутатам и чиновникам.